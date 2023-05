CORR.FIO, Che carezze tra Commisso e De Laurentiis

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Corriere Fiorentino parla delle carezze che Rocco Commisso e Aurelio De Laurentiis si sono scambiati in questi giorni dopo la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. Domenica più che una partita sarà un party a ritmo di tango e pallone, una festa che vivrà uno dei momenti più esaltanti e che, suo malgrado, coinvolgerà anche la Fiorentina.

Basta pensare a quello che è successo in queste ore per immaginare in che tipo di situazione si ritroveranno Vincenzo Italiano ed i suoi ragazzi. Un clima bello, emozionante, e chepotrebbe fare da ulteriore stimolo in vista della finale di Coppa Italia e della doppia sfida con il Basilea, ma che rischia di complicare parecchio la trasferta viola. Tutto questo, a contorno di una sfida che per i viola, nonostante il clima e l’attesa per i prossimi appuntamenti nelle coppe, rappresenterà comunque uno snodo a difesa dell’ottavo posto.