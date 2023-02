CORR.FIO, Cagni e Colucci raccontano l'Italiano di Verona

Hellas Verona-Fiorentina è anche la gara di Vincenzo Italiano. Intervistato dal Corriere Fiorentino, l'ex Hellas Verona Leonardo Colucci ha parlato di Vincenzo Italiano, suo grande amico proprio dai tempi dell'Hellas, con cui i due hanno scritto pagine importanti di storia tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000: "Mi ricordo che in quel periodo parlavamo solo di calcio: tra una portata e l’altra usavamo piatti, forchette e bicchieri come fossero giocatori per immaginare movimenti e situazioni tattiche. Ci sentiamo spesso, ma non sta certo a me dargli consigli. Posso solo dirgli, ma lo sa benissimo da solo, che non si deve mai mollare".

Sulle colonne del Corriere spazio anche per Gigi Cagni, tecnico che lo fece esordire coi gialloblù: "Lo misi in campo ma non andò benissimo alla prima col Bologna, 6-1 per loro. Ma poi convinse tutti. Vincenzo era un ragazzo straordinario per intelligenza calcistica, ma colpiva più che altro per la mentalità. Adesso lo seguo con grande attenzione e sono certo che questa sarà la stagione della sua definitiva consacrazione perché sta attraversando le prime difficoltà e lo sta facendo con l’atteggiamento giusto in una piazza difficile come Firenze".