CORI HEYSEL, Ecco cosa rischierà la Fiorentina

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene analizzata quella che è la polemica relativa ai cori scanditi pochi giorni fa nel corso della festa della Curva Fiesole contro i defunti tifosi bianconeri scomparsi nella tragedia dello stadio Hesyel: un video ha fatto il giro del web. Pochi secondi nei quali si vede, e soprattutto si sente, un gruppo di ultras urlare quelle parole vergognose. Un fatto che non è piaciuto per nulla alla Fiorentina, che ha immediatamente condannato l’accaduto, prendendone le distanze. Di certo, sabato pomeriggio, l’attenzione sarà alta, troppi i fattori in gioco: la percezione di eventuali cori, il referto degli ispettori presenti sul campo, la ripetitività. Si può andare, per intendersi, dalla multa, alla chiusura del settore con sospensiva condizionale alla chiusura senza sospensiva o, addirittura, alla decisione di far giocare una o più partite a porte chiuse