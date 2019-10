COR.FIO., Una Viola con garra grazie al Sudamerica

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dedica spazio questa mattina all'importanza che i sudamericani stanno rivestendo nello spogliatoio della Fiorentina in questo inizio di stagione: quando il gioco si fa duro, i sudamericani ci mettono la grinta, il graffio e lo spirito da battaglieri. Senza girarci intorno, tirano fuori la «garra» e la leadership, una qualità che chi non ce l’ha, non se la può dare. Ma chi invece questo dono l’ha ricevuto dalla natura, diventa il traino di tutto il gruppo e genera benefici si espandono a macchia d’olio. Tre sono i nomi sui quali il quotidiano pone la sua attenzione: Martin Canceres (a lungo inseguito da Pradè e oggi principale artefice dei miglioramenti di Milenkovic), German Pezzella (leader e capitano storico del gruppo) e Erick Pulgar in mezzo al campo.