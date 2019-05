COR.FIO, Una domenica spartiacque. Quel minuto...

Allo stesso modo in cui domenica scorsa la serie televisiva Game of Thrones ha tenuto incollate migliaia di persone per il finale, così la sensazione è che anche Fiorentina-Genoa sia una sorta di finale di una storia: in un modo o nell'altro sarà una domenica spartiacque, scrive stamani il Corriere Fiorentino. Quale sarà l'epilogo è ancora tutto da scrivere, così come ciò che aspetta la Fiorentina dopo la fine della stagione resta un'incognita. C'è chi prospetta la squadra in Serie B e la società affidata a una sorta di amministrazione controllata, e chi invece parla di rilancio della famiglia Della Valle: il punto - sottolinea il quotidiano - è che il "minuto dopo" la fine del campionato prospettato da Della Valle come momento in cui si deciderà tutto appare un po' pretenzioso. Domenica a Firenze infatti ci sono le elezioni comunali, oltre al fatto che la presenza di Diego allo stadio non trova conferme. Difficile che si prendano decisioni senza l'azionista di maggioranza. Infine c'è la questione legata alla cessione della società, che i Della Valle non hanno assolutamente intenzione di vendere tanto più per far felici dei tifosi che considerano ingrati nei loro confronti. Insomma, al di là di tutto Fiorentina-Genoa si prospetta una gara spartiacque della storia della Fiorentina.