COR.FIO, Il "settebello" di Montella: FR7 come DP7

Sulle pagine del Corriere Fiorentino di oggi va in scena un focus su Franck Ribery, in grado di conquistare Firenze dopo sole 5 giornate di Serie A. Intanto - scrive il quotidiano - sarebbe bello poter vedere in campo una coppia d'attacco formata da Montella e dal francese, anche se purtroppo la carta d'identità ci ha privato di questo piacere. Un paragone per Ribery potrebbe però essere un altro numero "7" del passato recente viola, quel David Pizarro il cui unico difetto, disse Montella, era quello di essere indispensabile.

Pizarro e Ribery hanno storie simili che li hanno portati a Firenze e a prendersi sulle spalle la Fiorentina, oltre alla statura che li rende imprendibili per gli avversari. Ma più che altro sono coloro a cui Montella si è affidato nella sua esperienza in viola. "E ora divertiamoci" ha scritto proprio l'allenatore viola ieri sui social. Per informazioni, chiedere al settebello della Fiorentina: Franck Ribery.