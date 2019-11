COR.FIO., Il gemellaggio con l'Hellas? È da rottamare

Editoriale destinato a far discutere quello pubblicato questa mattina da Il Corriere Fiorentino e riferito ai recenti episodi di razzismo che si sono verificati al Bentegodi di Verona in occasione della partita Verona-Brescia e all'indirizzo di Mario Balotelli, oggetto di alcuni "buu" che lo hanno fatto esplodere di rabbia. Come scrive il quotidiano (la firma è quella di Ernesto Poesio e il titolo del pezzo è "Gemellaggio Viola-Hellas? Da rottamare"), il tema razzismo tocca anche Firenze e - si legge - "l’ambiente del tifo viola visto che la curva Fiesole è legata da decenni da un gemellaggio con il Verona che episodio dopo episodio diviene ogni giorno più imbarazzante. Rocco Commisso e Joe Barone in quattro mesi si sono spesi tanto contro il razzismo, molto più che la maggior parte dei presidenti di serie A negli ultimi anni. Ora tocca anche ai tifosi fiorentini raccogliere i loro input in modo da non lasciarli soli. Sarebbe bello che questa battaglia di civiltà vedesse in prima linea proprio Firenze e il suo pubblico. Il 24 novembre Fiorentina e Verona si sfideranno sul campo del Bentegodi. E quella gara sarà anche la prima in casa per i gialloblù dopo quanto avvenuto domenica. Gli occhi saranno puntati anche sul comportamento delle due tifoserie: tutelare il buon nome di quella viola è un obbligo. Anche a costo di perdere qualche amicizia tra gli ultras".