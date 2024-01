COR. SPORT, Vargas ha detto sì ai viola: tutti i dettagli

FirenzeViola.it

Come riportato dal Corriere dello Sport Stadio la Fiorentina ha scelto: il nuovo nome da regalare a Vincenzo Italiano per il reparto offensivo è Ruben Vargas. Arrivano novità importanti, infatti, per quanto riguarda il possibile approdo dell’esterno svizzero in maglia viola. Il classe ‘98, tramite il suo entourage, ha detto sì in modo più che convinto al progetto viola. L’attaccante ha preso la sua decisione e dopo un periodo positivo in Bundesliga si sente pronto per una nuova avventura.

Nessun problema, quindi, per trovare un accordo per quanto riguarda il nuovo ingaggio del giocatore che a Firenze percepirebbe una cifra vicina al milione di euro. Resta da trovare, però, ancora la quadra con l’Augsburg e la Fiorentina non si è ancora presentata alla porta dei tedeschi con un’offerta ufficiale. La cifra paventata dal club tedesco per Vargas si aggira attorno agli 8 milioni di euro. L’idea di base dei viola è quella di offrire ai tedeschi 5 milioni di euro più una serie di bonus legate alle prestazioni in viola del giocatore.