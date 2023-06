COR. SPORT, Rinnovo di Castro sempre più in salita

FirenzeViola.it

Come scritto dal Corriere dello Sport la Fiorentina, anche alla luce del grave infortunio dell’aprile ’22 e della voglia di aspettarlo fino al suo ritorno, vorrebbe mantenere per Castrovilli uno stipendio in linea con quello attuale e cioè di 1,8 milioni di euro a stagione, mentre il suo entourage chiederebbe una cifra superiore ai 2 milioni netti annui, oltre a un progetto tecnico in cui il centrocampista possa essere messo al centro. E se da una parte quindi la Fiorentina spera in una specie di “atto di riconoscenza” e non vorrebbe distaccarsi molto dalla cifra percepita attualmente dal calciatore, è diversa l’opinione dell’agente che, pur volendo dare una priorità assoluta ai viola e ad un dialogo con il club di Rocco Commisso, chiede delle garanzie tecniche a cui aggiungere un ingaggio di primissimo livello.

La Fiorentina vorrebbe rinnovare il suo contratto perché lo considera uno dei pilastri per la formazione del futuro, ma se l’accordo non venisse trovato ci sarebbe il rischio di iniziare la stagione ormai quasi alle porte con il calciatore che sarebbe svincolato a giugno.