COR.SPORT, Menomale che c'è la Conference

"Alla Viola rimane l'Europa" titola il Corriere dello Sport, che scrive come l'arrivo della Conference in questo momento della stagione possa essere salvifico per la squadra di Vincenzo Italiano, reduce da un punto in cinque partite in Serie A. La Fiorentina può ritrovarsi già giovedì, nell'andata del playoff contro lo Sporting Braga. Avversario ostico e strada in salita, decisamente meno ripida però, scrive il Corriere, rispetto a quella in campionato, dove la Fiorentina è scivolata al quattordicesimo posto.