COR. SERA, La bellezza di una Serie A senza padrone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

All'interno delle pagine del Corriere della Sera, il giornalista Alessandro Bocci ha commentato così la bagarre Scudetto: “Riparte il campionato più incerto della storia moderna, che da qui a Natale dovrà svelarci che resterai iscritto alla corsa scudetto. Nessuna delle contendenti è perfetta e tutte sono in cerca di qualcosa: l’Inter di equilibrio, il Napoli dei gol di Lukaku, Thiago Motta della salute dei propri giocatori, l’Atalanta della continuità. Bisognerà vedere se e quanto resteranno lassù Fiorentina e Lazio.

Le coppe europee complicheranno i piani e arricchiranno lo spettacolo. È la bellezza di una Serie A mai così equilibrata e suggestiva nella storia dei tre punti. E andremo avanti senza soste sino a marzo, quando tornerà la Nazionale che per centrare la terza Final Four dovrà eliminare la Germania: è dura, non impossibile".