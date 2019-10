COR. FIO., Viola, la rosa vale già 35 milioni in più

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si analizza come la rosa della Fiorentina, in questo inizio di campionato, abbia fatto un discreto passo in avanti a livello di valutazione di mercato: il 2 settembre la squadra viola (secondo il noto portale di statistiche Transfermarkt.it) era valutata complessivamente 225,60 milioni di euro. Oggi invece, dopo sette giornate di campionato, il parco giocatori ha una valutazione pari a 259,20 milioni. In poco più di un mese insomma, c’è stato un balzo in alto di 33,60 milioni. Tanto. E infatti è il «titolo» che ha fatto registrare la crescita maggiore. Alle sue spalle Roma (+25,75 milioni), Torino (+23,60 milioni) e Atalanta (+17,60 milioni). Un primato solido, quindi.