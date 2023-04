COR.FIO., Viola ko a Monza: ormai addio settimo posto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

"Semaforo rosso. La Fiorentina si ferma a Monza e, al netto di tribunali e penalizzazioni varie, alza bandiera bianca. Per tornare in Europa insomma, salvo sorprese, non restano che le coppe. Mica poco, sia chiaro- così il Corriere Fiorentino all'indomani di Monza-Fiorentina, gara vinta in rimonta dai brianzoli.

Il quotidiano analizza una prestazione che preoccupa non solo per il risultato ma per l'ennesimo calo di tensione avuto da una squadra che si appresta a giocare gare decisive nelle coppe, a iniziare dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma giovedì. Un appuntamento che probabilmente era già nella testa di Vincenzo Italiano, che in vista di giovedì non ha rischiato Nicolas Gonzalez e Jonathan Ikoné.

Con 42 punti in 31 gare, a sette giornate dal termine ed a -7 dal settimo posto dell'Atalanta, che giocherà stasera con la Roma, con la sconfitta di Monza la Fiorentina saluta definitivamente le velleità europee (almeno quelle che riguardano un piazzamento in campionato). Testa alla Cremonese, anche se il Corriere sottolinea come alcuni indizi inizino a pesare: "questa squadra, quando può e dovrebbe gestire, si perde-.