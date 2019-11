COR. FIO., Viola, adesso devi accendere le tue punte

Spazio all'analisi dell'attacco viola sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino. Come sottolinea il quotidiano il centravanti è un ruolo vitale all'interno di una squadra perché le permette di andare in gol con più facilità e di stare più in alto in classifica. Ecco perché la Fiorentina, da un certo punto di vista, sta facendo un miracolo, aggrappata al treno che vale l’Europa nonostante un attacco «sterile» o quasi. Montella di centravanti a disposizione ne ha. Due, in particolare: Pedro e Vlahovic più Boateng, ai quali si aggiunge la folta batteria di attaccanti esterni: Chiesa, Ribery, Sottil, Ghezzal. Tutta gente dalle spiccate qualità offensive ma che, in carriera, non ha mai segnato moltissimo. Una tendenza che sta trovando piena conferma in questo primo terzo di stagione: ad oggi infatti, la Fiorentina ha segnato 15 reti in campionato, un dato che la colloca all’ottavo posto in questa speciale classifica.