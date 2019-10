COR. FIO., Un mese tutto d'un fiato: sogno E.L.?

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino questa mattina si sofferma a parlare di quello che sarà il prossimo mese di campionato, un periodo decisivo che dovrà dire con chiarezza per quale obiettivo può lottare la Fiorentina in questo campionato. Saranno venti giorni tutti d’un fiato e il primo test è in programma già lunedì, a Brescia. Partita da vincere se, davvero, si vuol provare a bruciare i tempi (saltando definitivamente sul treno che vale l’Europa). Sei giorni più tardi, Ribery e compagni, accoglieranno la Lazio. Guardando la classifica, un vero e proprio scontro diretto. Tre giorni più tardi, nel turno infrasettimanale, ecco la trasferta di Sassuolo. Altro impegno sulla carta abbordabile. Il tris di partite in 7 giorni si chiuderà domenica 3 novembre, al Franchi, contro il Parma. E poi Cagliari, per la sfida che chiuderà il terzo «mini-ciclo» della stagione. A quel punto, dopo dodici giornate di campionato, si potrà tirare una riga.