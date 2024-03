COR. FIO., Strada in discesa verso Atene: soddisfazione viola

FirenzeViola.it

La strada verso la finale di Conference ad Atene è tutta in discesa, si legge sul Corriere Fiorentino. Vale sia per l’avversario che i viola dovranno affrontare nei quarti di finale (i cechi del Viktoria Plzen) che, soprattutto, per il tabellone. La Fiorentina è dalla parte di Bruges e Paok Salonicco mentre dall’altra ci sono le squadre più forti: Olympiakos, Fenerbahce, Aston Villa e Lille. È andata decisamente bene insomma, e anche dal Viola Park ieri pomeriggio filtrava una comprensibile soddisfazione.

Ciò non significa prenderla alla leggera o pensare di poter passeggiare fino al Partenone, ma certo il percorso verso la finale (in programma il prossimo 29 maggio) adesso fa un po’ meno paura. Prima di tutto perché ieri è stato evitato il pericolo pubblico numero, l’Aston Villa di Unai Emery e Zaniolo, e poi perché di tutte le altre formazioni, i viola hanno probabilmente trovato la più abbordabile. Resta la consapevolezza di aver davanti un’altra, enorme occasioni per arrivare a giocarsi un trofeo. E il grande sogno di Vincenzo Italiano adesso è un po’ più facile da realizzare.