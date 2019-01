COR. FIO, Sorrentino-Lafont: tuffo generazionale

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra questa mattina su uno degli aspetti della sfida di domenica al Bentegodi tra la Fiorentina e il Chievo, ovvero la sfida a distanza tra Alban Lafont e Stefano Sorrentino, ovvero il portiere più giovane e "anziano" della Serie A. Il 16 dicembre del 2001, Alban Lafont, non aveva nemmeno 3 anni. Quello stesso giorno, Stefano Sorrentino (allora 22enne) faceva il suo esordio in Serie A. Domenica, invece, si ritroveranno sullo stesso campo. Pagato 7 milioni più uno di bonus in caso di qualificazione alla prossima Europa League, Lafont ha fatto il suo esordio in Serie proprio contro il Chievo a fine agosto, quando però Sorrentino non c’era (era stato messo fuori causa da uno scontro ravvicinato con Cristiano Ronaldo). Uno scontro generazionale.