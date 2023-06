COR.FIO, Senza azzurro. Zero viola in nazionale

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino sottolinea l'assenza di giocatori della Fiorentina dall'Italia Under 21 che sta partecipando all'Europeo. E in tutta la manifestazione sono solo due i giocatori viola, Munteanu con la Romania e Fruk con la Croazia: colpa (anche) delle scelte del club che per esempio negli ultimi due anni non ha acquistato nessuno nato dal 2000 in poi.

Così come non c'era nessun viola nel gruppo di Mancini, una volta usciti sia Biraghi che Castrovilli. Neanche nel secondo posto al Mondiale dell'Italia Under 20 c'era alcun viola. Per trovare i primi convocati insomma, bisogna scendere fino all’Under 19, della quale fanno parte in pianta stabile sia Kayode che Amatucci. Un quadro abbastanza deprimente se ci si limita al presente eppure, compiendo lo sforzo di pensare in prospettiva, ci si accorge di come la Fiorentina da questo punto di vista sia messa molto meglio di tante altre società. I risultati dei più giovani fanno ben sperare in un futuro più roseo da questo punto di vista.