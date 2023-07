COR. FIO, Pradè vuole anticipare la concorrenza per Parisi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto dal Corriere Fiorentino in questi giorni a Firenze si pensa soprattutto alle fasce, con un occhio di riguardo a quella mancina. Nelle ultime ore, la dirigenza viola si è messa a lavorare concretamente (appunto) per rimodellare la corsia di sinistra. Il riferimento, va da sé, è alla trattativa per Fabiano Parisi. Una mossa a sorpresa, se ci si limita a pensare a questa sessione di mercato, ma che in realtà nasce dal tentativo andato a vuoto nell’agosto dell’anno scorso. Evidentemente però il pensiero non ha mai abbandonato la testa di Daniele Pradè e Joe Barone che adesso son ripartiti alla carica con l’obiettivo, per nulla semplice, di anticipare la concorrenza di club importanti come Lazio e Juventus. Il nodo, sta tutto qua. L’Empoli infatti sa bene dell’interesse di biancocelesti e bianconeri e per questo non ha nessuna intenzione di scendere rispetto alla valutazione di 15 milioni data al proprio gioiellino e, soprattutto, non ha nessuna fretta. Non a caso non ha mostrato alcuna apertura davanti ai 10 milioni più 2 di bonus messi sul piatto dai viola.

Anzi. In molti pensano che dietro alle voci uscite in questi giorni ci sia la precisa volontà di stanare la Juventus e Lazio, invitandole a darsi una mossa. Di certo c’è che la Fiorentina sta facendo sul serio per regalare a Italiano un rinforzo che alzerebbe parecchio il livello della rosa in quella zona del campo. L’arrivo di Parisi infatti, non sarebbe legato ad un addio di Biraghi. Al contrario. L’agente del terzino dell’Empoli è lo stesso del capitano viola e proprio in queste settimane (nonostante sia scattata la clausola per il prolungamento fino al 2025) sta trattando un ulteriore rinnovo. A partire insomma, sarebbe casomai Terzic (in scadenza nel 2024) per il quale il Bologna è in pressing da gennaio.