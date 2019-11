COR. FIO., Per l'EL serve di più: campo e mercato

Come sottolinea questa mattina Il Corriere Fiorentino, da tempo in casa viola non si assisteva ad una disfatta del genere. Un 5-2 che sa tanto di sentenza definitiva: per solo poter pensare all’Europa serve di più in tutti i sensi, sia in campo che dal mercato di gennaio. Lo raccontano i fatti, lo conferma la classifica. Sono sei i punti di distanza. Abbastanza da mettere da parte almeno per il momento le tentazioni e prendere spunto da ogni partita per crescere.