COR. FIO., Ma Commisso non è convinto di Iachini

Come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso non è del tutto convinto di Beppe Iachini e ha congelato ogni ufficialità in attesa di altre risposte. Da una parte il direttore sportivo spinge per una soluzione italiana (con un tecnico che conosce bene la serie A e i giocatori), dall’altra il presidente che vuole una dimensione internazionale e un profilo più alto, già ora. Le idee sono state tante, ma anche i depennamenti visto che la Fiorentina ora non ha né l’appeal né la classifica e la rosa giuste per convincere Luciano Spalletti, Pochettino ed Emery a liberarsi per Firenze, visto che possono godersi le loro vacanze forzate ma retribuite in attesa di progetti più ambiziosi. Ecco perché tentativi sono stati fatti soprattutto per allenatori sul mercato come l’ex Valencia Marcelino e soprattutto l’ex ct della Francia ed ex di Bordeaux e PSG, Laurent Blanc.