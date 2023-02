COR. FIO, Italiano recupera Barak e lancia Jovic

Come riportato dal Corriere Fiorentino tornano gli impegni europei in casa Fiorentina e domani gli uomini di mister Vincenzo Italiano si ritroveranno contro un avversario forte e in grande forma. Lo Sporting Braga, infatti, ha vinto otto delle ultime nove partite, ma da Firenze è già iniziato l’esodo dei tifosi per sostenere la squadra e ottenere così la qualificazione agli ottavi di Conference League. Gli Arsenalitas punteranno molto, per la sfida di domani, su Banzs e Horta. Per quanto concerne i viola, invece, il tecnico Italiano ha recuperato definitivamente Barak ed è pronto a rilanciare Jovic.