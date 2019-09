COR. FIO., Giampaolo-Montella: sarà sfida totale

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dedica spazio questa mattina alla sfida a distanza tra Marco Giampaolo e Vincenzo Montella: tra i due - scrive il quotidiano - domani sera a San Siro sarà sfida totale. Ci sono cinque precedenti e due vittorie per parte più un pareggio e soprattutto incroci fra passato e futuro. L’allenatore viola tornerà a Milano per la prima volta da ex, a caccia di un altro risultato positivo dopo aver interrotto il digiuno di vittorie contro la Sampdoria. La squadra che, fino a pochi mesi fa, era guidata proprio da Giampaolo. Nonostante i rossoneri siano reduci dalla bruciante sconfitta di Torino, la posizione di Giampaolo non è in bilico. La società ha ribadito la fiducia anche ieri, incoraggiata proprio dalla buona ora di gioco contro i granata. In passato, Giampaolo più di una volta è stato vicino a guidare la Fiorentina. L’estate in cui arrivò Pioli venne contattato ma non se la sentì di lasciare la Sampdoria.