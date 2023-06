COR. FIO, Dominguez, Lopez o Hjulmand per la mediana

FirenzeViola.it

Come scritto dal Corriere Fiorentino i calciatori che la Fiorentina vuole regalare ad Italiano sono giocatori di qualità ma soprattutto che siano a loro adagio con qualsiasi abito. In particolare, visto che si ripartirà da lì, al 4-3-3 e al 4-2-3-1. Dal confronto andato in scena al termine della stagione tra Vincenzo Italiano, Daniele Pradè, Joe Barone e Nicolàs Burdisso infatti, è emersa un’idea precisa: andare avanti sulla strada intrapresa l’anno scorso anche se almeno inizialmente il mister tornerà al primo amore e, quindi, al 4-3-3. Con due premesse. La prima: il centrocampo viola perderà Amrabat. Il marocchino infatti ha fretta di conoscere il suo futuro e nei suoi pensieri c’è soprattutto la Liga dove, oltre a quello del Barcellona, va registrato l’interesse dell’Atletico Madrid. Seconda premessa: per riproporre il 4-3-3 servirà un nuovo Torreira. Ecco perché sul mercato si andrà a caccia di profili che siano portatori di queste caratteristiche: qualità, e quantità, ordine e aggressività. Gente insomma che sappia stare sia davanti alla difesa in un centrocampo a tre che in coppia con un altro mediano. Tra l’altro, parlando di duttilità, l’esempio migliore la Fiorentina lo ha in casa: Castrovilli. Mediano, mezzala o trequartista, Gaetano ha dimostrato di poter giocare in tre diverse posizioni e proprio per questo il tecnico l’ha inserito nella lista degli intoccabili. Certo, c’è da risolvere la questione contratto (in scadenza nel 2024), e molto presto la dirigenza tornerà a parlare con i suoi agenti. Merce abbastanza rara eppure, anche nel nostro campionato, qualche nome che farebbe al caso di Italiano c’è. Basta pensare a Nicolàs Dominguez (Bologna) il cui contratto scadrà tra dodici mesi e che, per il momento, non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento. Più simile a Torreira invece, soprattutto per struttura fisica, è Maxime Lopez del Sassuolo. E poi Morten Hjulmand, che con la maglia del Lecce ha stupito tutti per quantità, qualità, personalità ed intelligenza. Idee, per il momento, in attesa che il mercato entri nel vivo.