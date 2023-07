COR. FIO, Difesa viola da blindare: tutto su Sutalo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come scritto dal Corriere Fiorentino non si può non evidenziare come la sconfitta dell’altra sera con la Stella Rossa abbia riportato alla luce vecchi difetti. Le difficoltà in zona gol e (soprattutto) la fragilità difensiva. Non a caso proprio in questi giorni (a prescindere dal 5-0, va detto) la società sta cercando di accelerare per dare a Italiano i rinforzi necessari.

Per il ruolo di difensore centrale, dopo un lunghissimo scouting, la Fiorentina ha deciso di affondare il colpo su Josip Sutalo e la novità è che la stima è reciproca. Il giovane centrale della Dinamo Zagabria infatti, nonostante il pressing di tante altre squadre (Ajax in testa) ha detto sì ai viola e ora aspetta che si mettano d’accordo i due club. La prima offerta (12 milioni) è stata rispedita al mittente ma Barone e Pradè rilanceranno e faranno di tutto per prenderlo.