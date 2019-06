COR. FIO., De Rossi, week-end di riflessioni poi...

Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si occupa del nodo legato a Daniele De Rossi: come spiega il giornale, DDR sta riflettendo sul da farsi. D’altronde mai come in questa circostanza è difficile prendere una decisione, e nemmeno quando si fece pesantemente sotto il Manchester United De Rossi aveva avuto dubbi rispetto alla permanenza a Roma, solo che stavolta la storia è diversa e riguarda da vicino quella Fiorentina dove giocava il suo grande amico Astori. Soltanto qualche mese fa la separazione con la Roma di Pallotta era stata traumatica al punto tale che lui per primo aveva fatto intendere di voler continuare la sua carriera all’estero, magari dall’amico Burdisso al Boca Juniors, o a Los Angeles insieme a Ibrahimovic, poi però il pressing di Pradè e Montella hanno rimesso tutto in discussione. Per lui i viola sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto da 1,5 milioni a stagione con l’ipotesi di un secondo anno utile per un approccio alla panchina, da qui la tentazione di accettare. L’attesa dovrebbe durare ancora 48 ore, poi nel corso della prossima settimana è lecito attendersi la decisione di DDR così come sulle altre questioni più impellenti del mercato viola.