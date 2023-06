COR. FIO, Chiudono i campini: è la fine di un’era

Come scritto dal Corriere Fiorentino il Viola Park da domani prende ufficialmente il posto dei campini, che dal 2018 sono stati intitolati alla memoria di Davide Astori, ma che nella memoria e nei discorsi dei tifosi sempre quelli restano: "i campini". Decenni di Fiorentina passano dunque all’indietro nella macchina del tempo, soprattutto prima della chiusura voluta dai Della Valle, che tolse la possibilità degli allenamenti a cielo aperto. Qualcosa di unico e sinceramente antitetico rispetto alla maggior parte delle squadre di serie A, diverse delle quali dotate di un funzionale centro sportivo, ma che ha regalato tanto divertimento per tutti. Nella settimana che precedette la partenza per la trasferta-scudetto di Cagliari nel maggio 1982 bisognava arrivare almeno un’ora prima per poter sperare di vedere qualcosa dietro le recinzioni. Che spettacolo gli assist di Antognoni e le reti al volo di Bertoni e Graziani, le parate di Galli e l’anno dopo l’inestinguibile grinta di Passarella.

Negli anni di Batistuta i campini diventarono un prossimamente di quello che poi si sarebbe visto la domenica: spesso erano in 5 mila ad applaudire il Re Leone. Con la chiusura al pubblico cominciarono gli appostamenti per cercare di capire quello che veniva fatto, erano arrivati i famigerati allenamenti a porte chiuse, ma non tutti i cronisti si arresero al nuovo corso. Capitò così che Prandelli riuscisse ad individuare un giovane collega che si era appollaiato per capire chi avrebbe giocato a Roma. Da domani bisognerà provare con i droni, col rischio però che vengano abbattuti dalla contraerea di Italiano e Commisso.