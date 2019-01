COR. FIO, Chiesa e Zaniolo: i nuovi gioielli d'Italia

Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dedica ampio spazio questa mattina al confronto a distanza tra Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo, avversari per una notte in Fiorentina-Roma di Coppa Italia domani pomeriggio: il calcio italiano del resto si aggrappa a loro per uscire dalla crisi, visto che ogni turno di campionato il loro consenso aumenta. Basta pensare alle ultime partite giocate: Chiesa a Verona, Zaniolo a Bergamo. Il viola si è preso sulle spalle la Fiorentina e, nel momento più difficile, l’ha guidata ad una vittoria che sembrava svanita. Due gol, una traversa, e parole da leader, il giallorosso nel primo tempo della sfida con l’Atalanta ha dato spettacolo, fornendo due assist uno più bello dell’altro. Uniti dal talento, ma non solo. C’è qualcosa di (molto) simile infatti, nel loro modo di giocare. Hanno negli occhi quella voglia di stupire, quella determinazione feroce che li rende perfetti per il calcio di oggi.