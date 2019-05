COR. FIO., CdA di venerdì primo passo verso l'addio

Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino quest'oggi si concentra sul CdA straordinario che andrà in scena in seno alla Fiorentina questo venerdì: come spiega il quotidiano, la riunione nella pancia del Franchi sarà il primo passo di un lungo cammino che nelle prossime tre settimane potrebbe portare a Firenze la prima proprietà straniera della storia viola, anche se ieri filtrava un certo fastidio dalla Fiorentina per le notizie uscite sul nome di Commisso. Venerdì i Della Valle parteciperanno in videoconferenza e non è atteso un loro rientro in città per la fine del mese, ma sarà proprio quella la riunione in cui fare il punto sul futuro societario. È infatti presumibile che venerdì Diego Della Valle metta a conoscenza i consiglieri dell’offerta arrivata da oltreoceano da parte di Rocco Commisso.