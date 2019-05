COR. FIO., Anche Gomez alle prese con la salvezza

Di questi tempi chi indossa la maglia viola non se la passa bene, ma non è che la vita di molti ex sia migliore. Lo sa bene Cesare Prandelli che domani si giocherà al Franchi la salvezza con il Genoa, ma lo sa ancora meglio chi a Firenze c'era venuto, a giocare, dopo un triplete. Se cinque anni dopo la cosiddetta “Fiorentina olè” Montella si ritrova invischiato nella bassa classifica, Mario Gomez già dall'anno scorso aveva scelto di tornare a Stoccarda dove gli obiettivi sono gli stessi della Fiorentina: salvarsi. Stranezze di un destino che per i noti motivi non ha consentito né al tecnico né al centravanti di realizzare i progetti di quell'estate del 2013. Mario Gomez si è comunque tolto lo sfizio di segnare un gol importante nella sfida d'andata del play-out tedesco, dopo essere partito dalla panchina. Nel suo gol del momentaneo 2-1 dello Stoccarda sull'Union Berlino c'è la potenza che i tifosi viola hanno solo intravisto ma anche una buona dose di fortuna, visto che dopo la fuga palla al piede il tiro di Gomez è deviato due volte da un difensore avversario. Lunedì prossimo la gara di ritorno, a Berlino, dopo il 2-2 del primo round che impone a Gomez e compagni di vincere o pareggiare con almeno tre gol.