COR. FIO, A Firenze va in scena l'ultimo spareggio

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si sofferma questa mattina sull'importanza del match di oggi tra Fiorentina e Sampdoria, definendolo come "L'ultimo spareggio" per provare a centrare l'Europa League: quello contro i doriani è uno scontro diretto, uno spareggio anticipato, ma soprattutto è un’opportunità per non smarrire l’entusiasmo riacceso dalla vittoria di Torino in Coppa Italia e dalle mosse della società sul mercato. Bisogna battere il ferro sin che è caldo, secondo un antico adagio e anche se certi slogan nel linguaggio moderno dei social fanno un po’ sorridere, rendono bene l’idea.