COPPA ITALIA, Rigori giusta conclusione. Applausi a Motta

Nel suo pezzo di commento alla sfida di ieri sera tra Fiorentina e Bologna, sulle colonne del Corriere dello Sport, Xavier Jacobelli ha sottolineato come i rigori siano stati la degna conclusione di un partita equilibrata e a tratti pure noiosa. Poche occasioni in un primo tempo che ha deluso le attese di una sfida tra la quarta e la quinta in classifica. Nella ripresa il Bologna ha cambiato marcia e ha subito colpito un legno con Orsolini.

Alla fine però l'occasione d'oro per vincere prima dei supplementari l'ha avuta la Fiorentina con Martinez Quarta. Se era scontato che ci volessero i rigori per decidere questa sfida, non lo era il fatto che a tradire il Bologna fosse Stefan Posh, uno dei suoi uomini migliori. Ma al di là del risultato finale, a Thiago Motta e al suo Bologna vanno tanti applausi quanti alla Fiorentina di Italiano.