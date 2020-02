CONTI, Tra un anno la Champions. Iachini una roccia

Il conduttore Carlo Conti, noto di nota fede viola, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui si è detto sollevato dalla vittoria contro la Sampdoria, a suo avviso necessaria per ridare fiducia alla squadra in questo periodo. Poi un po' di rammarico per l'assenza di Franck Ribery sabato sera col Milan: "Sarebbe servito in una gara ad alta tensione psicologica". Infine, Conti non nasconde la sua speranza di vedere il prossimo anno la Fiorentina raggiungere la Champions League. Su Iachini, dice: "E' un roccia".