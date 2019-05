CONS.USA WOHLAUER, Miglior momento per investire

Benjamin Wohlauer, console USA a Firenze, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino in merito alla possibile acquisizione della Fiorentina da parte di Rocco Commisso: "Pare che non sia ancora definitivo l'accordo, ma ambire a nuovi legami economico-sportivi tra Toscana e Stati Uniti fa sempre piacere. E' il miglior momento per investire negli USA. Firenze è oggi ancor più una città internazionale, anche dal punto di vista della residenza degli stranieri".