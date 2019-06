CONS. USA, Viola a Times Square resterà nella storia

Benjamin V. Wohlauer, Console Generale di Firenze, ha parlato a La Nazione dell'approdo del magnate italo-americano alla Fiorentina: "L'investimento di Rocco Commisso per comprare la Fiorentina rinsalda il legame storico che esiste fra Firenze e gli Stati Uniti. Non ho ancora avuto modo di incontrarlo. So che sarà a Firenze per San Giovanni. Non abbiamo appuntamenti fissati in agenda, ma sarei felice di poterlo incontrare e di accoglierlo al Consolato. La bandiera americana sventolata al Franchi dai tifosi della Fiorentina mi ha davvero emozionato. Questo sentimento di affetto esiste fra i nostri paesi da tempo. Questo evento particolare lo ha messo ancora più in evidenza. La Viola a Times Square? Un’immagine che resterà nella storia della Fiorentina. Firenze è conosciutissima in America; con l’arrivo di Commisso spero che anche la Fiorentina possa crescere e diventare popolare come altre squadre di serie A, uno dei campionati più seguiti da noi americani".