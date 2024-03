CONFERENCE, Un Ottavo con lo sguardo verso Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Un Ottavo di Finale con uno sguardo ad Atene. Seppur l’appuntamento del 29 maggio all’Aek Arena è ancora lontano, la Fiorentina è lì che vuole arrivare e, per farlo, i viola ripartiranno domani sera da Budapest. La finale persa contro il West Ham è un boccone ancora indigesto per Vincenzo Italiano, il quale potrà digerirlo solo se riuscirà a vendicarla. Un obiettivo non semplice (ma nemmeno impossibile) che però avrà bisogno della miglior Fiorentina, perché nel cammino i viola potrebbero trovarsi davanti squadre insidiose come Aston Villa, Union Saint-Gilloise o Ajax. Tornare in finale poi vorrebbe dire alzare ulteriormente i ricavi che già l’anno scorso toccarono la cifra record di 147,9 milioni di euro.

Nel frattempo, come detto, si riparte da Budapest e dal Maccabi Haifa. Italiano ha in mente qualche rotazione, facendo riposare Belotti, Bonaventura e Arthur. A guidare l’attacco ci sarà il tandem argentino Nico Gonzalez-Beltran e Nzola, da cui il tecnico si aspetta qualche segnale positivo. Ci saranno anche 300 tifosi viola al seguito della squadra, col Partenone all’orizzonte e una voglia matta di provarci ancora.