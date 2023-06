CONFERENCE, Possibile sorpresa Kouame contro il West Ham

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Corriere dello Sport questa mattina dedica un articolo all'attaccante viola Christian Kouame. L'ivoriano è comunque ha avuto un ruolo da sessanta partite e due finali, e anche nella finale contro il West Ham può essere un'arma in più: a garantirlo è proprio Vincenzo Italiano. Il tecnico viola lo ha definito il giocatore ideale dato che si fa trovare sempre pronto e ha anche un ruolo importante all'interno dello spogliatoio. I numeri dicono "solo" 5 gol in 41 partite e 8 assist, va considerato però un minutaggio che è stato condizionato dal dentro-fuori. Italiano probabilmente non lo schiererà titolare a Praga ma è consapevole che su di lui ci può contare perché l'ivoriano sa come farsi trovare pronto. I viola il 7 di giugno "andranno in guerra" anche col sorriso di Kouame.