CONFERENCE, Italiano sogna la rivincita dopo Praga

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Meglio di così non poteva andare questo sorteggio di Conference League. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport che sottolinea come i viola abbiano evitato fino all'ultimo atto tutte le avversarie più attrezzate per la vittoria finale, ovvero Aston Villa, Fenerbahce, Lilla e Olimpyakos. I ragazzi di italiano infatti dovranno affrontare il Viktoria Plzen ai quarti e poi, in caso di semifinale, una tra Brugge e PAOK Salonicco.

Il destino sembra aver spianato la strada per la Fiorentina verso la finale di Atene, con Vincenzo Italiano che sogna la rivincita, magari contro un'altra squadra inglese, dopo la sconfitta a Praga della stagione scorsa contro il West Ham. Intanto però per i viola vietato sottovalutare i cechi che, in Conference, quest'anno non hanno mai perso. Italiano, visto quanto ha dimostrato di tenere a questo torneo, sicuramente non lo farà. Il suo obiettivo, magari prima di lasciare Firenze come in molti scrivono, è quello di regalare un trofeo al presidente Commisso.

Del resto queste sono state le sue parole in conferenza stampa: "Vorrei regalare una coppa, siamo concentrati su questo, per il futuro vedremo, la società sa cosa penso". La sua Fiorentina, ancora in corsa su tre fronti sta crescendo, sia condizione che di uomini. Adesso, l'obiettivo deve essere quello di sfruttare la fortuna, che, nei sorteggi, ha dato una mano ai viola. A Biraghi e compagni sfruttarla fino in fondo.