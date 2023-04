CONFERENCE, Italiano ritrova tre elementi fondamentali

FirenzeViola.it

La Fiorentina non si vuole fermare e domani alle ore 21 contro il Lech Poznan, Italiano vuole centrare una vittoria per continuare il sogno europeo. La formazione, come riporta l'edizione odierna de La Nazione, non dovrebbe subire grandi cambi. Il tecnico viola punterà tutto su tre titolarissimi, che dovranno trascinare la Viola in Polonia. Il primo è Milenkovic, guarito dall'influenza e preservato con lo Spezia. Poi c'è Amrabat, che ha saltato il match di sabato per squalifica. Infine Nico Gonzalez, impegnato solo mezzora nell'ultima sfida di campionato. Italiano ha scelto i suoi tre leader.