CONFERENCE, Italiano ora pensa a mini turnover. In difesa...

Saranno due settimane di fuoco quelle che attendono la Fiorentina, impegnati in un tour de force tra Conference e campionato. Italiano tra oggi e domani cercherà di capire se potrà contare sul recupero di Lucas Martinez Quarta per la trasferta ungherese, mentre per Christian Kouame il rientro sembra rimandato almeno a domenica, quando al Franchi arriverà la Roma. In vista della Conference il tecnico viola ha in mente di attuare un mini-turnover e dare riposo ad almeno uno tra Bonaventura, Nico Gonzalez e Belotti, reduci dagli straordinari nell'ultimo periodo, mentre in difesa l'esperimento visto a Torino, con Mandragora centrale, potrebbe essere replicato per far rifiatare uno tra Milenkovic e Ranieri.

Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.