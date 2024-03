CONFERENCE, Il pericolo per la Fiorentina è...la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È una settimana delicata per le squadre italiane che torneranno protagoniste in Europa. Il primo posto nel ranking Uefa stagionale, con la possibilità di un quinto slot in Champions, e la prospettiva di un sorpasso alla Spagna nel ranking Uefa assoluto, inimmaginabile un paio di anni fa, sono indizi di una svolta, scrive La Gazzetta dello Sport. La rosea analizza le varie sfide che impegneranno le squadre italiane in Europa e Conference League e, a proposito della Fiorentina, scrive: “il sorteggio ha offerto il teorico meglio, il Maccabi Haifa che oltretutto non può giocare nello stadio caldissimo dove ha messo in ginocchio la Juve l’anno scorso, l’unico motivo per cui si ricordi di recente un club israeliano.

Un bene per una Fiorentina che non attraversa un momento esaltante. L’unico pericolo per la Fiorentina è la Fiorentina”.