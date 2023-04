CONFERENCE, Firenze si prepara all'invasione polacca

FirenzeViola.it

A Firenze cresce l'attesa per Fiorentina-Lech Poznan: non tanto per la sfida di per sé, con i viola che hanno ipotecato il passaggio alle semifinali di Conference all'andata, vincendo 4-1 in Polonia, quanto per l'arrivo di più di duemila tifosi polacchi in città.

Per questo, il prefetto ed il Comune si sono attrezzati: divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro o lattine in alcune aree del centro e altre precauzioni, come riporta il Corriere Fiorentino: una su tutte il divieto di tenere qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno dell’impianto sportivo