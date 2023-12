CONFERENCE, Come cambia il calendario da primi?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel giorno di Ferencvaros-Fiorentina, in un box dedicato, la Nazione sottolinea cosa cambierebbe a livello di calendario con il primo posto del girone (e conseguente passaggio direttamente agli ottavi) o meno. La Viola ha due risultati su tre per chiudere al primo posto il gruppo F. Con un ko a Budapest sarebbe secondo posto e quindi playoff (o sedicesimi che dir si voglia).

Il turno preliminare per accedere agli ottavi di Conference si giocherà a febbraio (andata il 15, ritorno il 22) e vedrà le seconde dei gruppi di Conference incrociare le terze dei gironi di Europa League, mentre gli ottavi sono in programma a marzo (andata il 7, ritorno il 14, sorteggio in programma il prossimo 23 febbraio a Nyon). Il sorteggio dei sedicesimi sarà invece lunedì 18 dicembre. In caso di superamento del turno di playoff, sottolinea la Nazione, la Fiorentina sarebbe però nell’urna degli ottavi da non testa di serie.