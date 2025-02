Con Gudmundsson ko ecco una nuova Fiorentina, le possibili scelte di Palladino

Dopo il passo falso di domenica scorsa contro il Como, la Fiorentina al Viola Park sta proseguendo il suo percorso di avvicinamento alla sfida, in programma domenica 23 febbraio alle 15:00 allo stadio Bentegodi, contro il Verona. In difesa Palladino dovrà fare a meno dello squalificato Gosens, al suo posto dovrebbe agire Parisi, mentre potrebbe tornare titolare Comuzzo. In mediana possibile passaggio a tre con Folorunsho che potrebbe andare ad infoltire il reparto centrale come mezzala accanto a Fagioli e uno tra Cataldi, Mandragora, Richardson e Ndour. Davanti tornerà Kean, supportato da Beltran e Zaniolo. In caso di mediana a due ecco che dietro al centravanti ex Juventus agirà un tridente formato da Folorunsho, Beltran e Zaniolo.

Tornando agli indisponibili, come riportato da La Repubblica (Firenze), non ci saranno sicuramente Adli, ancora a parte dopo la distorsione alla caviglia che lo ha escluso dai convocati nelle ultime due partite, Gudmundsson e Colpani. L'islandese ha riportato una frattura al passaggio sacro-coccige e sarà assente dai campi per almeno un mese. Una stagione maledetta per il numero 10 gigliato che lo ha visto spesso nell'ombra. Per Colpani invece un trauma contusivo al collo del piede destro, già interessato in precedenza. Palladino sarà quindi costretto a ridisegnare la Fiorentina per riprendere subito la corsa verso l'Europa.