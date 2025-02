Comuzzo torna titolare. Accanto a lui Pongracic, Ranieri e Parisi in difesa

Oggi pomeriggio a Verona la Fiorentina proverà a riprendere la sua marcia dopo il doppio ko contro Inter e Como. Viste le tante assenze tra infortuni e squalifiche, oggi Palladino avrà in panchina solo 8 giocatori di movimento compresi i due primavera Harder e Caprini, il tecnico campano ha studiato varie soluzioni tattiche anche se alla fine dovrebbe optare di nuovo per il 4-4-2 che in base al lavoro dei terzini si può trasformare in 3-5-2. Proprio sulle corsie esterne ci sono le principali novità. A sinistra non ci sarà Gosens, squalificato, al suo posto giocherà Parisi.

A destra invece probabile l'impiego di Comuzzo che quindi tornerà in campo dal primo minuto. Accanto a lui Pongracic, Ranieri e, come detto in precedenza, Parisi. In mediana l'unicosicuro del posto è fagioli, mentre davanti, a supporto del rientrante Kean, ci sarà uno tra Zaniolo, favorito, e Beltran. Quello tra l'ex Atalanta e l'argentino è il principale dubbio di Raffaele Palladino. A scriverlo è il quotidiano La Nazione.