Comuzzo, stagione flop: cosa fa la Fiorentina? Ecco quanto vale

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L'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio parla di Pietro Comuzzo e del suo calo drastico nelle prestazioni dopo la bella prima stagione tra i professionisti fatta a Firenze un anno fa. Il difensore classe 2005 questa stagione ha raccolto ventisette presenze, di cui nove da subentrato. Tante panchine dovute alla discontinuità, e da metà febbraio in poi ha collezionato solo 328 minuti in A. Adesso la Fiorentina dovrà riflettere bene sul suo futuro, considerando che ha un contratto valido fino al 2029 e un valore di circa 20 milioni di euro. Se dovesse arrivare un'offerta come nelle scorse sessioni di mercato, il club potrebbe decidere di trattare.

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