Comuzzo-Pongracic, è ballottaggio in difesa: chi marcherà Lookman?

Raffaele Palladino, anche domani contro l’Atalanta, sembra intenzionato a mandare in campo la stessa formazione che prima della sosta ha distrutto la Juventus. Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione, spiegando come oltre alle certezze sul piano tattico (il 3-5-2 varato a inizio marzo sta iniziando a dare i frutti più dolci), supportano questa tesi anche le buone notizie arrivate dai tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

In attacco non si prescinderà da Gudmundsson e Kean, due che hanno incantato nei giorni scorsi anche con le maglie di Islanda e Italia. Palladino sembra avere già le idee chiare proprio per la mediana, con Cataldi confermatissimo in cabina di regia che sarà supportato da Mandragora (due gol nelle ultime due gare) e Fagioli, ormai un punto di riferimento del settore. Si passa quindi alla difesa, dove permane il solito dubbio dei giorni scorsi: chi assieme a Marí e Ranieri completerà il terzetto arretrato? La logica vorrebbe che per marcare un elemento rapido come Lookman stavolta possa toccare a Comuzzo ma il ballottaggio con Pongracic è più che mai aperto.