COMUZZO, Il Soldato che ha scalato le gerarchie viola

Ci sono due mdi di vedere la promozione definitiva di Pietro Comuzzo in prima squadra: c’è chi vedrà il trionfo della linea verde, ovvero della filosofia che dovrebbe sempre contraddistinguere un settore giovanile; c’è invece chi evidenzierà il passaggio tecnico e generazionale che nella stessa zona di campo ha visto la Fiorentina in soli sei mesi vendere Igor a peso d’oro (17 milioni), puntare per la prima parte di stagione su un trentenne svincolato (Mina) per poi arrivare al classe 2005.

Approdato nel settore giovanile della Fiorentina nel 2019, Comuzzo è apparso fin da subito uno dei giovani più interessanti del vivaio, adottando uno stile di gioco che si rifà a quello degli idli Van Dijk e Chiellini e scalando le gerarchie, finendo per essere aggregato sotto età alla Primavera di Aquilani e firmare il primo contratto da professionista fino al 2025 con opzione.

Per il “soldato” - chiamato così per il taglio di capelli che porta - questa estate ci saranno anche gli esami di Stato (si diplomerà al Liceo sportivo), ma nel frattempo avrà diversi altri esami da superare con il pallone tra i piedi. Lo scrive La Nazione.