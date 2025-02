Comuzzo, enfant prodige viola da rispolverare. Il centrale da ritrovare per il rush finale

Il Corriere Fiorentino dedica l'apertura delle sue pagine di oggi sulla Fiorentina a Pietro Comuzzo, rimasto a Firenze dopo il lungo corteggiamento del Napoli a gennaio e ora pilastro difensivo da ritrovare per Palladino. L’enfant prodige viola - 20 anni ieri - fino alla gara con il Napoli è stato sempre titolare indiscusso e indiscutibile. La partita con la formazione di Conte (inserita in una striscia di risultati che ha poi portato in dote appena 2 punti in 6 gare) ha però acuito il periodo di appannamento (anche fisiologico) del giovanissimo centrale difensivo, culminato poi con l’errore (in compartecipazione con Adli) contro il Torino. Dalla gara con la Lazio del 26 gennaio scorso è sempre stato Pongracic il prescelto di Palladino dal primo minuto, con Comuzzo sì titolare nell’emergenza contro l’Inter al Franchi, ma da terzino destro. Poi, dopo aver saltato per squalifica San Siro, Comuzzo si è accomodato in panchina per 90 minuti nella infelice prova contro il Como.

Ora è lecito attendersi per Comuzzo un significativo e immediato rientro nelle rotazioni di Palladino, che al contempo sta avendo da Pongracic risposte incoraggianti dopo l’oblio dei primi mesi. E allora le soluzioni tattiche per Comuzzo possono essere molteplici. Tutto, inevitabilmente, con l’obiettivo di ritrovare una fase di non possesso granitica e solida, ben lontana da quella che solo in un’occasione — nelle ultime 11 — ha lasciato la porta della Fiorentina inviolata. Dopo gli ultimi giorni del mercato vissuti sulle montagne russe per Comuzzo sarà indispensabile ritrovare continuità e poter riprendere il filo del discorso che, a suon di prestazioni, lo aveva visto protagonista in una squadra in zona Champions, fino alla chiamata del c.t Spalletti per gli impegni di Nations League dello scorso novembre.