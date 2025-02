Comuzzo cerca spazio, la Repubblica: "Solo 30' di media in campo nell'ultimo mese"

vedi letture

Ha deciso di rimanere (forte anche della scelta della società), adesso Pietro Comuzzo vuole riprendersi la maglia da titolare. Solo 30 minuti di media nelle ultime cinque partite per uno dei gioielli della rosa viola, che ha compiuto 20 anni appena ieri. Un minutaggio in calo rispetto all’inizio di stagione, quando era un punto fermo della difesa della Fiorentina. Lo scrive Repubblica - edizione Firenze, che poi riporta anche la crescita di un suo collega. Nel frattempo, Marin Pongracic ha riconquistato la maglia da titolare, giocando dall’inizio in tutte le ultime cinque gare dopo aver superato infortuni e problemi di forma.

Raffaele Palladino sta cercando la giusta stabilità difensiva per rafforzare la squadra. Una scelta significativa è arrivata a fine gennaio contro la Lazio, quando i viola hanno centrato una vittoria cruciale. In quella partita, Pongracic ha avuto un ruolo determinante, tornando titolare dopo cinque mesi di assenza. La vittoria contro i biancocelesti ha spinto Palladino a confermarlo al centro della difesa accanto a capitan Ranieri.

Un calo di rendimento di Comuzzo, qualche errore di troppo e il mercato (con l’offerta respinta del Napoli) hanno inciso sulla sua situazione. Pongracic, acquistato per 16 milioni dal Lecce per sostituire Milenkovic, si è ripreso il suo posto. Repubblica esalta il classe 2005 senza però candidarlo a una maglia da titolare per Verona: Comuzzo resta un'opzione preziosa, soprattutto dopo la cessione di Kayode. Con il ritorno della Conference League, il giovane difensore potrebbe presto avere nuove occasioni per dimostrare il suo valore.